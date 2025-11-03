Омск-Информ
·Происшествия

Трагедия на омской трассе: опытный водитель ВАЗа погиб в жестком перевороте

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Вчера в 21:10 в дежурную часть полиции Саргатского района сообщили о смертельном ДТП на трассе Омск – Тара.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, выяснили, что 39-летний водитель ВАЗ-21154 потерял управление на 110-м километре дороги и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате аварии водитель погиб до приезда скорой помощи. Точные причины и обстоятельства аварии выяснят в ходе официальной проверки.

