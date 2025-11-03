Стало известно, сколько омских дольщиков получат квартиры в предстоящем году

Сотни участников строительства ждут новые квартиры.

omskinform

В Омском минстрое подвели итоги работы с обманутыми дольщиками. С начала года удалось восстановить права 309 человек, а из Единого реестра проблемных объектов исключены три дома.

Из списка проблемных домов исключили сразу три объекта: дом на улице Конева, дом в ЖК «Ясная поляна» и дом на пересечении улиц Тарская и Яковлева. Дольщики получили компенсации в виде единовременных выплат из бюджета, возмещение от инвесторов или квартиры в новых микрорайонах.

Кроме того, примерно 500 участников долевого строительства получат квартиры в домах, которые планируется достроить и сдать в эксплуатацию до конца этого года.

Напомним, что ранее, в начале октября, в центре Омска сдали долгострой с огромными квартирами и 18 лифтами.