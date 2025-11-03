В Омске временно закроют пополнение проездных карт «Омка»

Жителей города просят заранее пополнить баланс.

мэрия Омска

Завтра, 4 ноября, в Омске не получится пополнить транспортную карту «Омка». Как сообщает сайт единого оператора проездных, с 12:00 до 15:00 из-за технических работ временно будут недоступны каналы пополнения с отложенными платежами.

Единственной возможностью пополнения станут точки «Дилижанс», где сервис будет работать в обычном режиме. Жителям города рекомендуют заранее позаботиться о балансе.

Омичам принесли извинения за временные неудобства. После завершения технических работ все способы пополнения карт «Омка» вновь станут доступными.