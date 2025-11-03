Омск-Информ
На ремонт омских дорог потратят более 150 миллиардов рублей

До конца года обновят 38 участков.

В Омской области до конца года планируют отремонтировать 38 дорог общей длиной 180,2 километра. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта «НГС55».

– Для полного приведения в нормативное состояние всей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Омской области, составляющей более 10 тысяч километров, необходимо выполнить работы на участках протяженностью свыше 5 тысяч километров. Предварительный объем финансирования для решения этой задачи оценивается более чем в 150 миллиардов рублей, – подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в Минтрансе уточнили, что в следующем году власти намерены отремонтировать не менее 96 километров омских дорог. Общая длина всех автомобильных трасс региона превышает 24,1 тысячи километров.

Алексей Новиков