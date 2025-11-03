Омск-Информ
Гололед и мокрый снег: омских водителей призвали быть осторожными на дорогах

Водителей призывают по возможности отложить дальние поездки.

Госавтоинспекция предупредила омских водителей об ухудшении погодных условий. Сотрудники призывают автолюбителей быть особенно внимательными на дорогах.

– В настоящее время на территории региона наблюдаются неблагоприятные погодные условия в виде мокрого снега и порывистого ветра, – сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

Кроме того, в ведомстве добавили, что ночью температура воздуха понизится, что может привести к образованию гололеда на дорогах. Водителей призвали по возможности воздержаться от дальних поездок, не совершать необдуманных маневров и снизить скорость, напомнив о важности безопасного возвращения домой.

