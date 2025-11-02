Омичей позвали делать чак-чак для бойцов СВО

Приготовленный на мероприятии десерт будет отправлен в зону СВО в составе очередного гуманитарного груза.

Омичей пригласили на мастер-класс по приготовлению татарского чак-чака. Мероприятие пройдет во вторник, 4 ноября, в День народного единства, сообщают в администрации города.

Мастер-класс пройдет в омском Межнациональном и межконфессиональном центре гуманитарной помощи. Организатором выступает Союз татарской молодежи Омской области «АЮ» («Медведь»).

Приготовление татарского десерта, по словам руководителя Союза Рустама Ахметчанова, должно способствовать укреплению единства и взаимопонимания между омичами разных национальностей.

– Чак-чак – это не просто десерт, а еще и символ гостеприимства. Чак-чак ставили и ставят на стол для гостей. Мы хотим объединить людей через культуру и традиции, показать, как в трудные времена мы можем поддерживать друг друга и сохранять единство. Надеюсь, что это мероприятие получит продолжение, – подчеркнул Ахметчанов.

Также в администрации отметили, что приготовленный на мероприятии чак-чак будет отправлен бойцам, участвующим в СВО, в составе очередного гуманитарного груза.