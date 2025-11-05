Омская школа № 14 распахнула свои двери для учеников после глобальной реконструкции

В ходе капремонта компания «Омск Сайдинг Инвест» выполнила объем работ, сопоставимый со строительством здания с нуля.

В Омске продолжается реализация программы «Модернизация школьных систем образования», которая по поручению президента РФ Владимира Путина была продлена до 2030 года. Ее целью является создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды, которая мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты. Ради достижения этой цели по всей стране производится капремонт учреждений образования. В Омске одной из школ, включенных в президентскую программу, стала средняя образовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов.

Расположенная в Центральном АО (ул. 21-я Амурская, 5) школа рассчитана на обучение 1200 детей и является одной из самых крупных в Амурском поселке.

– Наша школа была открыта в 1966 году, и за всю ее историю в ней не проводилось полноценного капитального ремонта. Были лишь поверхностные обновления интерьера, которые никак не решали проблем с кровлей, отопительной системой, канализацией. Надежда, и даже уверенность в том, что все накопившиеся проблемы будут решены, появилась, как только мы, педагогический коллектив и родительский актив, узнали, что школа включена в федеральную программу капремонта учреждений образования. Ради будущего праздника мы были готовы немного потерпеть, – рассказал директор СОШ № 14 Владимир Баранов.

Праздник случился 1 ноября, когда в отремонтированной школе состоялась торжественная линейка. Кроме педагогов, учеников и их родителей участниками линейки стали губернатор Омской области Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, председатель Омского горсовета Владимир Корбут, депутаты регионального Законодательного собрания.

– Мы открываем фактически новую школу – современную и комфортную. Это отличный подарок к 60-летнему юбилею, который школа отпразднует в следующем году. Благодаря поддержке федеральных программ, мы продолжаем модернизацию образовательной инфраструктуры. Это уже 18-я школа, где завершен капремонт, и в этом году мы планируем завершить работы еще в 19 учреждениях, – отметил глава региона.

Праздник в СОШ № 14 действительно был сравним с новосельем, ведь объем работ, который выполнила подрядная организация ООО «Омск Сайдинг Инвест», сопоставим со строительством нового здания. У школы был обновлен фасад и отремонтирована крыша, были заменены абсолютно все инженерные сети, отремонтированы учебные классы, санузлы, коридоры, актовый зал и столовая. Везде появились новые окна и двери, оштукатурены и покрашены стены, уложена напольная плитка. Школа теперь оснащена современными средствами обучения: закуплены новая мебель и компьютерная техника. В библиотеке появились новые стеллажи, в пищеблоке – оборудование. Также была благоустроена и пришкольная территория, на которой обустроена спортплощадка, установлены флагштоки и лавочки.

– За качество своей работы мы вообще привыкли отвечать, а если дело касается ремонта школ, то он тем более выполняется с максимальной ответственностью. Речь идет о нашем общем будущем, а экономия в таком деле неуместна. При ремонте мы используем самые качественные и долговечные материалы, задействуем самые современные технологии, а выполняют ремонт лучшие специалисты компании, – отметил гендиректор ООО «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев. – И очень приятно, когда наша работа словом и делом поддерживается теми, кому в обновленной школе предстоит работать. В школе № 14 произошло именно так: учителя и родители последние пару месяцев чем могли помогали строителям, приближая срок сдачи объекта. Большое спасибо им за это!

Подарком добровольным помощникам и всем ученикам СОШ № 14 стал сертификат на посещение семейного парка развлечений «Вокруг света» («Омск Сайдинг Инвест» занимается развитием этого парка). Сертификат на сумму 1,05 млн рублей Хусайн Закриев вручил руководству школы прямо в ходе торжественной линейки. Сумма рассчитана так, что каждый ученик и каждый педагог смогут после уроков посетить популярный парк и прокатать там на аттракционах по 1 тыс. рублей.

СОШ № 14 стала четвертой омской школой, которую компания «Омск Сайдинг Инвест» (ОСИ) капитально отремонтировала и сдала в эксплуатацию в текущем году. Специалисты уже заговорили о едином фирменном стиле объектов ОСИ. Все обновленные школы, прежде всего, выделяются яркими фасадами, но дело не только в них.

– Часть конструктивных и дизайнерских элементов изготовлена на собственных производственных мощностях компании. Это касается кровельных материалов, ПВХ-окон и межкомнатных алюминиевых дверей. Сквозной контроль качества на стадиях изготовления и монтажа обеспечивает дополнительную надежность, – рассказала директор по развитию продаж ОСИ Мария Скотникова.

Почти тысяча ребят из СОШ № 14 уже оценили комфортные условия, в которых им теперь предстоит получать знания, а вскоре после окончания осенних каникул сделать это смогут и ученики школы № 79. Капитальный ремонт этой расположенной в Ленинском АО школы также выполнен специалистами компании «Омск Сайдинг Инвест».