Под Омском открылся бутик-отель посреди леса

Гостям предлагают поиграть в «настолки», помыться и поспать.

Омск_Путеводитель

В пригороде Омска открылся круглогодичный бутик-отель. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель». Судя по фотографиям, новый объект рекреации представлен единственным жилым зданием.

Территория отеля включает баню с панорамным видом, горячую купель, террасу, мангальную зону и беседку для посиделок с друзьями и семьей. Для маленьких гостей предусмотрена игровая площадка и большие качели.

В доме имеется просторная гостиная с панорамными окнами, мягкий диван, телевизор и обеденный стол, функциональная кухня с холодильником, микроволновкой, чайником, посудой и плитой.

Гостям предлагают сыграть в настольные игры и расслабиться в ванной комнате. Отдельная спальня оборудована большой кроватью.

Бутик-отель находится в поселке Ракитинка. Также отмечается, что объект рекреации располагается посреди березового леса.