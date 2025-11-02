Омск-Информ
·Происшествия

В Омском аэропорту назвали причину утренней эвакуации

Анонимный звонок о взрывном устройстве привел к временному закрытию аэровокзала.

Сегодня утром, 2 ноября, в Омском аэропорту была проведена экстренная эвакуация пассажиров и сотрудников. Людей попросили выйти на улицу. Через некоторое время всех запустили обратно.

Как стало известно «Омск-информу», причиной эвакуации стали сообщения о возможном наличии взрывного устройства внутри здания аэровокзала.

– В 2:57 поступил анонимный звонок о взрывном устройстве в здании аэровокзала. Была объявлена эвакуация пассажиров и персонала. После осмотра здания кинологами был дан отбой тревоги, аэропорт вернулся к работе в штатном режиме, – сообщили редакции в пресс-службе аэропорта.

В связи с этим три рейса вылетели с задержкой, уточнили в аэропорту.

Мария Филимонова