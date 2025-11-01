«Омичка» обыграла краснодарское «Динамо»

Встреча завершилась со счётом 3:1.

минспорта Омской области

Женский волейбольный клуб «Омичка» обыграл «Динамо» из Краснодара в матче 6-го тура Суперлиги – 2025. Встреча, которая прошла в Омске, завершилась со счётом 3:1.

Хозяйки лидировали по ходу всего первого сета и выиграли его со счетом 25:18. Ключевые события матча произошли во втором отрезке игры. «Динамо» смогло перехватить инициативу и вырваться вперед. При счете 18:24 у южанок был шанс сравнять счет по партиям, но спортсменки из Омска, проявив весь свой сибирский характер, отставание ликвидировали. В игре на «больше-меньше» вырвали победу 28:26. Третья партия шла на равных, но удача от «Омички» отвернулась, в итоге – 17:25. В четвертом сете омички забрали партию 25:21, а вместе с ней и весь матч – 3:1.

– Хочу поблагодарить девчонок, хорошая боевая игра, по-другому не могло быть, – отметил главный тренер «Омички» Александр Кошкин. – У нас в этом сезоне легких игр не будет, все будут такие, где надо будет вырывать победу. Молодцы, что дотерпели, не все получалось, были перепады, но главное – результат.

Самым результативным игроком матча в составе «Омички» стала Анастасия Азанова, заработавшая 17 очков.

Добавим, что предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, в том числе белорусский клуб «Минчанка». Калининградский «Локомотив» является действующим чемпионом.