Омских водителей предупредили о плохой погоде на федеральной трассе

Госавтоинспекция советует водителям правильно выбирать скоростной режим.

В преддверии длительных выходных и праздников Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий на федеральной трассе Тюмень – Омск. Водителей просят быт предельно бдительными.

– Наряды ДПС проводят разъяснительную работу с водителями о необходимости правильного выбора скорости с учетом дорожных и погодных условий, – указали в УГИБДД по Тюменской области.

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск сейчас идет снег. Особенно опасная погода фиксируется в Тобольском и Уватском районах соседнего региона. На автодороге Тюмень – Омск в Голышмановском округе были зафиксированы снег и сильный боковой ветер, сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о плохой видимости и мокрой проезжей части.

