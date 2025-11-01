Омск-Информ
·Спорт

Экс-форварда омского «Авангарда» Вербу попросили даже из «Сочи»

Нападающий оказался не нужен и аутсайдеру чемпионата.

Бывший нападающий омского «Авангарда» Марк Верба покидает состав ХК «Сочи». Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон, сообщает телеграм-канал «Штаб хоккеиста».

Верба перешел в стан «леопардов» по ходу нынешнего чемпионата. Нападающий сыграл 13 матчей и забросил 2 шайбы. Отметим, что ХК «Сочи» занимает последнее место в Континентальной хоккейной лиге. Команда набрала всего 10 очков в 18 матчах.

В КХЛ форвард выступал за «Витязь», московское «Динамо», «Адмирал», «Спартак» и «Авангард», проведя в общей сложности 133 матча, в которых набрал 13 (8+5) очков. В сезоне 2024–2025 гг. в составе омских «ястребов» Верба принял участие в 24 встречах регулярного чемпионата и плей-офф, набрав в них 5 (1+4) очков. По окончании сезона с ним не продлили контракт.

