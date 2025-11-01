Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Антимонопольщики решили усилить контроль над торговыми сетями

ФАС России выявила торговые сети с признаками доминирующего положения.

Антимонопольная служба провела анализ рыночных долей розничных сетей, и оказалось, что 32 сети имеют все признаки доминирующего положения – их доля составляет от 35 до 50 % рынка присутствия, 30 торговых сетей имеют долю более 50 %. Долю более 25 % имеют 69 торговых сетей.

– Это значит, что они подлежат контролю на предмет предусмотренного законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей, – указывает УФАС России по Омской области.

По закону о защите конкуренции участники подлежат усиленному контролю со стороны ведомства. В случае выявления нарушений действующего законодательства ФАС России будет применять меры реагирования.

·Общество

Антимонопольщики решили усилить контроль над торговыми сетями

ФАС России выявила торговые сети с признаками доминирующего положения.
omskinform.ru

Антимонопольная служба провела анализ рыночных долей розничных сетей, и оказалось, что 32 сети имеют все признаки доминирующего положения – их доля составляет от 35 до 50 % рынка присутствия, 30 торговых сетей имеют долю более 50 %. Долю более 25 % имеют 69 торговых сетей.

– Это значит, что они подлежат контролю на предмет предусмотренного законом о торговле запрета на приобретение или аренду дополнительных торговых площадей, – указывает УФАС России по Омской области.

По закону о защите конкуренции участники подлежат усиленному контролю со стороны ведомства. В случае выявления нарушений действующего законодательства ФАС России будет применять меры реагирования.