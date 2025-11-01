Не зря платят: самый дорогой форвард «Авангарда» стал лучшим нападающим в КХЛ

Такой вывод был сделан на основании результатов Константина Окулова по итогам октября.

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов признан лучшим нападающим октября в Континентальной хоккейной лиге.

Он набрал 15 очков (5+10) в 11 матчах октября с показателем полезности «+2». Так, в игре с «Адмиралом» (6:1) и «Автомобилистом» (3:2 ОТ), он стал автором победных шайб. Кроме того, в активе нападающего – два силовых приема, восемь блокированных бросков, три отбора шайбы и четыре перехвата.

У Константина Окулова самая высокая зарплата в омской команде, 85 млн рублей в год. Он входит в топ-3 бомбардиров КХЛ с результатом 24 очка. Столько же сейчас у Джошуа Ливо из «Трактора» и Владимира Ткачева из «Металлурга».