Под Омском обнаружили масштабную свалку с вредными бактериями

В Россельхознадзоре думают, куда деть незаконные отходы.

В Управлении Россельхознадзора обнаружили масштабную несанкционированную свалку вблизи Ачаирского и Комсомольского сельских поселений Омского района. На участке порядка 15 гектаров размещаются отходы различного происхождения, включая бытовые и растительные. Как оказалось, почва успела накопить вредные бактерии.

– По результатам отбора проб лабораторией Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» зафиксировано многократное превышение содержания вредных бактерий в почве, – говорится в сообщении ведомства.

Теперь специалисты думают, куда эвакуировать незаконную свалку. Вопрос находится на контроле ведомства.

