В Омской области сельчанин может отправиться в тюрьму за пьяное нападение на полицейского

Силовики завершили расследование дела.

Omskinform.ru

Омские следователи завершили расследование дела в отношении ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Исилькульского района. Его обвиняют по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По данным силовиков, 9 июля нынешнего года в Исилькуле обвиняемый, ранее судимый за управление машиной в пьяном виде и лишенный водительских прав, повторил свой перфоманс. Когда его остановил полицейский, водитель оскорбил и применил насилие к представителю власти.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Любителю нетрезвой езды грозит до 5 лет тюрьмы.