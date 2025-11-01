Последний день октября стал самым теплым в Омске за сто лет

Такой вывод сделали синоптики, основываясь на данных многолетних наблюдений.

omskinform.ru

Вчера, 31 октября, погода в Омске побила рекорд по теплу. По данным синоптиков, в этот день в городе зафиксирована максимальная температура +12,9 °С. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений Омского гидрометцентра.

Предыдущий рекорд составлял +12,8 °C и был зафиксирован в 1934 году.

А в середине октября погода побила «холодный» рекорд. По данным синоптиков, 14 октября температура в городе упала до –13,9 °C, превзойдя прошлый рекорд на 1,4 градуса. Предыдущий рекорд в –12,5 °C в этот день был зафиксирован в 1979 году.

Сегодня, 1 ноября, в Омске похолодало до +2 °C.