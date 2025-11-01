Омск-Информ
В Омске из-за частного сектора не могут построить новую школу

На нехватку образовательного учреждения жалуются в микрорайоне «Тарская крепость».

В омском микрорайоне «Тарская крепость» не могут построить школу из-за частного сектора, заявили в городской администрации. Место, которое потенциально можно использовать для строительства образовательного учреждения, занято малоэтажной застройкой. Когда снесут частный сектор, неизвестно.

– Сроки его сноса, переселения жителей и строительства школы не определены, – отметили в мэрии.

Жители «Тарской крепости» отмечают, что за 15 лет существования микрорайона к возведению школы так и не приступили. Ближайшая к микрорайону школа сейчас закрыта на капитальный ремонт, а те, в которые ездят местные дети, переполнены.

