Омские силовики ищут очевидцев гибели подростка, утонувшего летом

Дело расследуется с июня.

Омские следователи рассказали о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за смерти 16-летнего подростка.

По данным силовиков, подросток утонул 19 июня с 16:00 до 17:30 в затоне в микрорайоне Николаевка.

Следователи просят очевидцев произошедшего позвонить в следственный отдел по Советскому округу Омска по телефону 8–913–978–56–90 или обратиться в следственный отдел по адресу: пр. Мира, 38.

