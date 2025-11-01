Суд года: процесс над бывшим экс-министром Куприяновым вышел на финишную прямую

На следующем заседании бывшему чиновнику дадут последнее слово.

В Любинском районном суде Омской области завершились прения сторон по громкому делу против бывшего министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова. Экс-чиновника обвиняют в получении крупной взятки.

Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе судов, в минувший четверг на заседании выступили адвокат Александра Михайлова и подсудимый. Защита настаивала, что обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) необоснованно, а в действиях бывшего министра отсутствует состав преступления, поэтому его необходимо оправдать.

Однако ранее, 23 октября, государственный обвинитель Амалия Аврамова заявляла, что вина Куприянова полностью доказана. Она предложила назначить ему наказание 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 32,3 миллиона рублей и запрет на занятие определенных должностей сроком на восемь лет.

После этого стороны выступили с репликами, а подсудимый воспользовался правом последней реплики.

Следующее судебное заседание пройдет в четверг, 6 ноября. На нем Куприянову предоставят последнее слово. Следовательно, процесс вышел на финишную прямую. И экс-министру могут вынести приговор уже на следующей неделе.