На всех 60: в районах Омской области перестали рожать детей

Практически весь объем родовспоможений переместился в три роддома на территории Омска.

GigaChat В медицинских учреждениях, расположенных в муниципальных районах Омской области, практически перестали рожать детей. В октябре на свет появился 1351 новорожденный – 689 мальчиков и 662 девочки, при этом за пределами Омска всего 62 малыша.

– Больше всего, по 15 младенцев, родилось за этот месяц в Исилькульской и Тарской ЦРБ, по 9 и 8 новорожденных – соответственно в Большереченской и Калачинской ЦРБ, – сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.

Непосредственно в Омске родилось 1289 детей: 587 в Региональном клиническом перинатальном центре на улице Герцена, 409 в Областной клинической больнице на улице Березовой и 293 – в Клиническом родильном доме № 6 на улице Перелета (Левый берег).

Такая ситуация наблюдается не первый месяц. В сентябре в районах области родилось 60 детей, в августе – 29, в июле – 47, в июне – 73. Это не значит, что женщины, живущие на селе, вообще перестали рожать детей. Практически весь объем родовспоможений переместился в вышеупомянутые роддома на территории Омска. Там собраны наиболее квалифицированные кадры и имеется все необходимое оборудование для качественного приема родов и медицинского сопровождения новорожденного ребенка.