Хоценко потребовал ускорить ремонт школ в Омской области

Губернатор поручил усилить контроль за качеством и сроками капитальных ремонтов в образовательных учреждениях региона.
Сергей Мельников

На оперативном совещании при участии глав муниципалитетов и руководителей ведомств Виталий Хоценко отметил, что в Омской области продолжается масштабное обновление школьной инфраструктуры.

– Сегодня после капитального ремонта открываем школу № 14, недавно начал работу лицей № 29, в Тевризе дети сели за парты. Это очень важный процесс, который требует постоянного контроля, потому что ситуация везде разная, – подчеркнул губернатор.

Он сообщил, что в начале недели совместно с мэром Омска Сергеем Шелестом посетил школы № 56 и 71, где работы пока ведутся с отставанием.

Хоценко поручил муниципальным властям и профильным ведомствам ускорить темпы ремонта и обеспечить его качество, чтобы все объекты были сданы в срок и школьники получили обновленные, комфортные здания.