Омский проект «Хоккей для всех» делает спорт доступным каждому

В рамках проекта представители власти и бизнеса объединились, чтобы развивать любительский спорт в регионе.

Как сделать хоккей по-настоящему народным? В Омске нашли ответ: объединить бизнес, власть и энтузиазм спортсменов. Все началось с инициативы федерации хоккея, которую поддержал Омский НПЗ, а позже к партнерству присоединилось правительство области. Проект «Хоккей для всех» за три года собрал тысячи участников, теперь в регионе создана система доступного спорта, где лед не является преградой ни для кого.

Возрождение турнира

Отправной точкой стало возрождение детского регионального первенства, которое не проводилось с 1991 года. Теперь этот турнир носит имя прославленного омского хоккеиста, мастера спорта международного класса и бывшего директора академии «Авангард» Евгения Хацея, ушедшего из жизни два года назад. В соревнованиях участвуют почти 2600 школьников в возрасте от 10 до 14 лет – это один из крупнейших турниров в Сибири. Соревнования позволяют ребятам встретиться на льду с соперниками разного уровня: участвуют как любительские команды, так и воспитанники детских спортивных школ, хоккейных секций. Участники не просто повышают мастерство, но и свой спортивный разряд.

Михаил Лавриков, президент Федерации хоккея Омской области:

– В лице Омского нефтеперерабатывающего завода мы нашли партнера по развитию массового и детского спорта в регионе. Масштабный юношеский турнир всегда был ступенью во взрослый хоккей. Даже великие олимпийские чемпионы, как, например, наш Виктор Блинов, начинали с подобных турниров. Большая благодарность Омскому НПЗ, который помог возродить это первенство и поверил в проект «Хоккей для всех».

От студенческой лиги – к сборной России

Проект «Хоккей для всех» реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Уже три года Омский НПЗ в рамках программы поддерживает студенческое первенство по хоккею. Для 500 молодых спортсменов это возможность совмещать учебу с профессиональными тренировками и выступлениями на серьезных турнирах. Проект открывает перед игроками все больше перспектив. Одна из них – выход на всероссийский уровень. Омская область вошла в пятерку регионов, где появилась студенческая хоккейная лига. А с прошлого года победители местных соревнований получили право представлять регион в первенстве России среди студенческих команд.

Лучшие игроки заметны не только на студенческой арене. Благодаря своему таланту и упорству они получают путевку в профессиональный спорт – приглашение на отбор в сборную страны. Благодаря проекту «Хоккей для всех» в Омске создана единая траектория спортивного роста: от университетского хоккея до сборной России.

Кирилл Алексеев, директор хоккейной академии «Авангард»:

– Для нас в академии «Авангард» развитие студенческого хоккея – одна из ключевых задач. И здесь невозможно переоценить роль нашего стратегического партнера – Омского НПЗ. Благодаря системной поддержке предприятия у сотен омских студентов есть доступ к современным ледовым аренам, где проводятся турниры высокого уровня. Это прямая инвестиция в молодые таланты Омской области. Для нас важно, что ОНПЗ разделяет наш подход: хоккей воспитывает не просто спортсменов, а сильных характером людей, умеющих работать в команде и добиваться целей. Эти качества пригодятся им в любой профессии.

Инвестиции в будущее

В Омской области реализуется комплексный подход к развитию любительского хоккея. Две ключевые инициативы – масштабная программа по развитию инфраструктуры и проект по популяризации спорта «Хоккей для всех» – работают совместно, создавая полноценную среду для воспитания нового поколения спортсменов. Основа этого подхода – программа по строительству и модернизации хоккейных коробок. Её реализуют правительство Омской области, «Газпром нефть» и хоккейный клуб «Авангард». Цель – создать современные спортивные объекты в шаговой доступности.

Параллельно действует проект «Хоккей для всех», который за годы работы превратился в эффективный инструмент популяризации здорового образа жизни. Ярким событием в рамках этого проекта станет первый турнир имени Станислава Первушина, внесшего значительный вклад в развитие дворового хоккея в регионе. Ключевая особенность сезона – объединение двух программ. Новые хоккейные коробки, построенные в рамках инфраструктурного проекта, станут официальными площадками турнира имени Первушина. Такой подход позволяет не просто создавать объекты, а сразу наполнять их спортивными событиями, обеспечивая тем самым непрерывный цикл развития — от тренировки во дворе до участия в значимом региональном соревновании. Это и есть стратегические инвестиции в здоровое и активное будущее молодежи Омской области.

Виталий Хоценко, губернатор Омской области:

– Совместно с компанией «Газпром нефть» и хоккейным клубом «Авангард» мы запустили проект по строительству новых и модернизации действующих хоккейных коробок во дворах домов, школ и спортивных школ. Всего планируем обновить больше 35 объектов в разных округах города.

Хоккей, где важен каждый

В этом году в рамках проекта стартует еще один новый турнир – «Кубок чистого сердца». В нем могут участвовать дети с нарушением зрения от 7 до 14 лет. Это важный шаг в развитии адаптивного спорта в регионе.

Хоккей для незрячих и слабовидящих спортсменов появился в России в 2019 году. Спортсмены используют специальную гремящую шайбу с подшипниками внутри, она больше стандартной, а вот ворота вратаря, наоборот, ниже обычных – это делает игру динамичнее и доступнее. В регионах этот вид спорта только начинают развивать.

Алексей Ленберг, министр спорта Омской области:

– Мы вместе с ОНПЗ закладываем не просто турнир, а целую систему. Наша цель – выстроить в регионе полноценную инфраструктуру детского адаптивного хоккея, где у каждого ребенка будет свой шанс. «Кубок чистого сердца» – это уверенный шаг в нашем общем большом деле.

Женский хоккей набирает силу

Благодаря системной поддержке ОНПЗ и программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» в регионе активно развивается и женский хоккей. В прошлом году в Омске прошёл первый в истории турнир для девочек «Жемчужный конёк». Юные хоккеистки 7–14 лет получили возможность проявить себя, а команда-победительница представила регион на всероссийском этапе соревнований «Золотая шайба».

Если раньше проект был сосредоточен на местных командах, то теперь его география расширилась. Новым уровнем стал межрегиональный турнир для женщин «КосмоОмск», который стартовал два года назад. Соревнования объединили хоккеисток от 15 до 52 лет из восьми регионов страны, что наглядно показывает растущий интерес к женскому хоккею.

Евгений Шастин, заслуженный тренер России:

– Женский хоккей в России традиционно не самый развитый вид спорта, но благодаря системной поддержке таких предприятий, как ОНПЗ, ситуация меняется. Мы видим, как в нашем регионе увеличивается количество команд и девушек, приходящих в хоккей. Турниры, которые организуются при поддержке предприятия, – это мощный импульс для роста. Соревнования дают спортсменкам возможность проявить себя и видение спортивного будущего, что особенно ценно. Социальные инвестиции ОНПЗ в детский и женский спорт обеспечивают омскому хоккею большой потенциал.

Главный результат

Чтобы растущее число турниров обеспечивали квалифицированные судьи, при поддержке ОНПЗ открыли Школу хоккейных арбитров. Уже 100 человек прошли обучение. Для многих спортсменов это шанс остаться в любимой игре, но в новой роли. В перспективе школа поможет подготовить кадры не только для Омской области, но и для соседних регионов.

Олег Белявский, генеральный директор Омского НПЗ:

– Проект «Хоккей для всех» наглядно демонстрирует, как системная работа в партнерстве с правительством Омской области дает реальные социальные результаты. Благодаря совместным усилиям нам удалось выстроить полноценную систему любительского хоккея. Именно слаженное взаимодействие позволило масштабировать проект на всю область и сделать хоккей действительно доступным для каждого. Этот опыт подтверждает: когда бизнес и власть объединяют ресурсы и компетенции, мы получаем эффект, который укрепляет социальный потенциал территории и создает качественно новые возможности для жителей. Уверен, что наша модель сотрудничества станет хорошим примером для реализации других социально значимых инициатив в нашем регионе и за его пределами.

Таким образом, проект «Хоккей для всех» не просто собрал тысячи участников. Он создал в регионе целую экосистему, где место есть всем: детям и взрослым, профессионалам и любителям, людям с инвалидностью и без.