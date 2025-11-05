Борьба с избыточным весом и ожирением: «Евромед» приглашает на встречу с экспертами

Новая встреча «Бариаклаба» пройдет 22 ноября в отеле «50/60». Количество мест ограничено.

Важное событие для людей, сталкивающихся с проблемами избыточного веса и ожирения, пройдет 22 ноября 2025 года в отеле «50/60». Клиника «Евромед» готовит новую встречу «Бариаклаба» с экспертами по бариатрической хирургии, эндокринологии, урологии, трихологии.

На встрече можно будет получить полезную информацию от спикеров клиники. В рамках мероприятия запланированы выступления по следующим темам:

«Новая» бариатрическая хирургия». Спикер – эксперт по бариатрической хирургии Анатолий Калиниченко ;

; «Роль медикаментов в коррекции веса: содружество с бариатрическими операциями». Спикер – эксперт по эндокринологии Елена Максюта ;

; «Заболевания мочевыводящих путей при ожирении. Аспекты постбариатрического периода». Спикер – эксперт по урологии Аркадий Спектор ;

; «Сохранение здоровья кожи и волос после бариатрических операций». Спикер – эксперт по трихологии Лилия Кунгурова.

Обязательной частью мероприятия станет живое общение и ответы экспертов на вопросы гостей. Также по традиции всех участников встречи ждут подарки и розыгрыш* призов от организаторов.

– «Бариаклаб» – это не просто мероприятие, а целое сообщество людей, стремящихся изменить свою жизнь к лучшему. Я очень рад, что наши пациенты могут обмениваться опытом, знакомиться с единомышленниками, получать поддержку и мотивацию как от специалистов, так и друг от друга. Я приглашаю на «Бариаклаб» даже тех, кто сомневается в необходимости погружения в тему ожирения и способах решения проблемы, но хочет узнать больше о своем здоровье и о том, как его сохранить, – прокомментировал Анатолий Калиниченко.

Каждая встреча уникальна благодаря участию специалистов разных областей. В этот раз в «Бариаклабе» с докладами выступят эксперты по эндокринологии, трихологии, урологии. Пришедшие могут задать волнующие вопросы, не только связанные с проблемой ожирения, но и по сопутствующим заболеваниям. Как признаются участники прошлых встреч «Бариаклаба», в дружеской атмосфере гораздо проще затронуть неудобные темы, получить интересующую информацию от первого лица, будь то эксперт или участник встречи, который уже нашел решение своей проблемы. О том, как проходят мероприятия в рамках проекта, можно посмотреть в социальных сетях и на сайте «Евромеда».

Добавим, что участие в «Бариаклабе» 22 ноября бесплатное, однако количество мест ограниченно. Требуется предварительная регистрация. Записаться на мероприятие можно здесь (список участников формируется автоматически сразу после заполнения формы, за несколько дней до мероприятия организаторы свяжутся с участниками по указанным номерам телефонов для подтверждения участия). Узнать подробности и дополнительную информацию можно по телефону: +7 (3812) 331-400 и на сайте euromed-omsk.ru.

Не упустите возможность стать частью сообщества, которое поддерживает и вдохновляет на путь к здоровой жизни!

Дата и время проведения «Бариаклаба»: 22 ноября 2025 г. Начало в 11:00, регистрация с 10:00.

Место: г. Омск, ул. Щербанева, 20, отель «50/60», конференц-зал «Венера», 1 этаж.