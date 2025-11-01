Омички оказались не фанатками красавчиков

Женское население города ценит в избранниках открытость и понимание.

Дейтинг‑сервис Mamba узнал предпочтения омичек в плане мужчин. Как оказалось, 55 % горожанок уверены, что внешность представителя сильного пола не важна. Им важнее, чтобы мужчина был надежным, уверенным в себе и рядом с ним было спокойно.

Большинство омичек ценят в мужчинах открытость и понимание (65 %), на втором месте стоят харизма, юмор и легкость в общении (49 %), а щедрость и финансовая стабильность только на третьем месте (42 %). Четвертыми идут совпадение интересов и уверенность в себе (26 %), а вот фигуру и рост отметили всего 8 % опрошенных.

При этом только 13 % респонденток назвали внешние данные избранника очевидным преимуществом. Еще 12 % омичек считают, что красота мешает строить стабильные отношения. Еще 62 % считают, что это зависит только от характера.

С возрастом у горожанок, как выяснилось, на первое место выходит чувство надежности, уважение и внутреннее спокойствие (48 %). Лишь 15 % сообщили, что их требования к мужской внешности стали строже. У остальных респонденток они не изменились (33 %). А 9 % вообще не обращают внимания не эффектность мужчины – «главное, чтоб не пил, не курил и был здоров».

Однако всего 5 % жительниц Омска готовы терпеть неухоженного избранника. 60 % считают, что мужчина должен следить за собой, 34 % уверены, что базовый уход обязателен и у уважающего себя представителя должны иметься барбер, стайлинг и парфюм.