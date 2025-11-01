Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

В Омской области выставили на продажу гостиницу с видом на озеро

Выглядит комплекс довольно скромно. Но продавец обещает чан для релаксации и роскошную природу.

На популярном сайте объявлений выставили на продажу гостиницу «Жемчужина ИКА» в Крутинском районе Омской области. Владелец недвижимости заявил, что основным преимуществом предложения является панорамный вид на озеро Ик.

Уточняется, что отель расположен в экологически чистом районе и представляет собой два корпуса на 17 номеров, 5 отдельных домиков, один домик с панорамным видом на озеро и террасой. Здесь же есть баня и чан для релакса. Кроме того, при гостинице традиционно имеются банкетный зал, мангальная зона и беседки. Стоимость недвижимости владелец оценил в 19,9 млн рублей.

1793
·Экономика/Бизнес

В Омской области выставили на продажу гостиницу с видом на озеро

Выглядит комплекс довольно скромно. Но продавец обещает чан для релаксации и роскошную природу.
АН МЛСН

На популярном сайте объявлений выставили на продажу гостиницу «Жемчужина ИКА» в Крутинском районе Омской области. Владелец недвижимости заявил, что основным преимуществом предложения является панорамный вид на озеро Ик.

Уточняется, что отель расположен в экологически чистом районе и представляет собой два корпуса на 17 номеров, 5 отдельных домиков, один домик с панорамным видом на озеро и террасой. Здесь же есть баня и чан для релакса. Кроме того, при гостинице традиционно имеются банкетный зал, мангальная зона и беседки. Стоимость недвижимости владелец оценил в 19,9 млн рублей.

1793