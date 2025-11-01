В СИБИТе прошла встреча с участником СВО

Получая в омском вузе профессиональное образование, ветераны спецоперации активно включаются в систему патриотического воспитания студентов.

АНОО ВО «СИБИТ»

В Сибирском институте бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) 31 октября состоялась встреча студентов и преподавателей с участником специальной военной операции, волонтером и автором патриотического телеграм-канала «Крепкое слово» Евгением Гольманом. Воевал он в составе 1-й Добровольческой разведовательно-штурмовой бригады «Волки» и за доблестное выполнение воинского долга был удостоен высоких государственных наград РФ, ЛНР и ДНР. В частности, указом президента России Владимира Путина Гольман был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Во время службы в Донбассе Евгений познакомился с режиссером Евгением Бархановым, который создавал фильм о судьбах солдат – русском и дагестанце, отдавших свои жизни за Родину. Семьи погибших героев нашли утешение и поддержку в строительстве храма, ставшего символом памяти и единства. С просмотра и обсуждения фильма «Непрохожий храм» как раз и начался разговор Евгения Гольмана со студентами.

АНОО ВО «СИБИТ»

В ходе встречи ветеран СВО рассказал о себе, о своем решении отправиться на фронт, о непосредственном участии в боевых действиях, о быте и взаимовыручке на передовой, боевом духе и настроениях среди товарищей, о значении этой операции для жителей Донбасса и России. Говоря о патриотизме, Евгений отметил, что для него важно «найти себя и свое место в своем поселке, городе, стране. Когда ты чувствуешь, что нужен людям, тогда ты действительно готов защищать свою Родину. Не обязательно с оружием в руках, это можно делать и на рабочем месте, будучи грамотным специалистом».

Разговор с молодежью проходил в формате неформального дружеского диалога, а тот факт, что Евгений Гольман в настоящее время и сам является студентом СИБИТа (выбрал для себя обучение по направлению государственного и муниципального управления), окончательно исключил из общения официоз и менторский тон.

– Считаю СИБИТ одним из лучших учебных заведений не только Омска, но и как минимум Сибирского федерального округа. Здесь не только хорошо выстроена система обучения востребованным профессиям, но и создана доверительная атмосфера между студентами и преподавателями. Это способствует проявлению лучших сторон и талантов учащихся, позволяет открыто делиться идеями и мыслями. В такой обстановке и разговоры о патриотизме являются мероприятиями не для галочки, – отметил Евгений Гольман.

В омский вуз студент-ветеран пришел не один, а привел сюда еще пятерых своих боевых товарищей. Всего же в СИБИТе обучается сейчас более 50 участников СВО.

АНОО ВО «СИБИТ»

– В СИБИТе учатся восемь Героев России и кавалеров ордена Мужества, и сейчас мы ведем переговоры с еще одним героем. Мы считаем для себя честью видеть в стенах нашего вуза фронтовиков. Зачастую это совсем молодые еще ребята, представляющие различные регионы России: Москву, Питер, Курган, Тюмень, Екатеринбург и Омск, разумеется. Все участники СВО у нас на особом счету, они получают образование на особых финансовых условиях, получая скидки и льготы. Так, Герои России и орденоносцы обучаются у нас исключительно на безвозмездной основе. Разработанные в СИБИТе программы помощи носят комплексный характер и учитывают различные аспекты студенческой жизни: академический, психологический, финансовый и социальный. Такой подход позволяет создавать комфортные условия для обучения и личностного роста, обеспечивая успешное будущее каждого студента. Естественно, что все виды поддержки доступны и студентам, прошедшим СВО. Кроме того, мы учитываем, что у ветеранов может быть особый ритм и темп жизни, тем не менее они имеют возможность успешно встроиться в учебный процесс. Например, студенты-ветераны активно пользуются преимуществами дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, – рассказал ректор АНОО ВО «СИБИТ» Максим Родионов.

Он отметил, что участники спецоперации, ставшие студентами, активно включаются в систему патриотического воспитания студентов. Рассказы по сути сверстников, прошедших фронт, воспринимаются не нюхавшей пороху молодежью по-особенному. Не случайно в СИБИТе развито волонтерское движение. Студенты и преподаватели участвуют в сборе гуманитарных грузов, которые потом отправляются «за ленту». В настоящее время сибитовцы готовят к отправке в Донбасс уже второй автомобиль УАЗ. В СИБИТе созданы три лаборатории БПЛА, в которых обучаются в том числе участники СВО. Кроме обучения навыкам пилотирования, их снабжают еще и дронами, приобретенными за счет вуза.

Большой объем волонтерской работы проводит и студент СИБИТа Евгений Гольман. Он является президентом благотворительного фонда «Добрыня», который уже успел реализовать множество значимых проектов, включая строительство трех современных спортзалов, два из которых находятся в Донецкой и Луганской народных республиках. Деятельность Гольмана вдохновляет и других студентов на совершение добрых дел. По их словам, участие в волонтерской деятельности помогает приобрести ценные жизненные навыки, расширить кругозор и найти новых друзей.