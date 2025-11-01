В Омске пассажирский автобус сбил двух школьников

Подростки передвигались на питбайке.

МВД России по Омской области

Вчера, 31 октября, около 17:50 в Октябрьском округе Омска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и питбайка, сообщают в МВД России по Омской области.

По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса НефАЗ, следующий по маршруту № 26 (пос. Чкаловский – мкр. Булатова), поворачивая налево на пересечении проспекта Космического и улицы Петра Осминина, не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение.

Пострадали подростки – 14-летний школьник, управлявший питбайком, и его 15-летняя пассажирка. Оба были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Никто из 15 пассажиров автобуса за медицинской помощью не обратился.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются в ходе проверки сотрудниками полиции. Ход проверки контролирует прокуратура Омска.