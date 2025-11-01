Омск-Информ
·Общество

Колбаса за детей: в Омске придумали оригинальный бонус для рожениц

Каждый килограмм ребенка приносит маме килограммы мясной продукции.

На одном из омских мясокомбинатов придумали необычный способ стимулировать сотрудниц к рождению детей. Как рассказала одна из работниц в телеграм-канале «Голос Омска», родившие женщины получают продукцию предприятия в подарок.

– Родила ребенка весом 3 кг – получаешь 3 кг колбасы. Сегодня я забрала со склада более пяти килограммов сосисок за рождение близнецов, – поделилась работница.

По ее словам, такие подарки давно стали приятной традицией комбината и вызывают улыбку у коллег.

