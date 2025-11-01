Омск-Информ
Омский «Авангард» попытается продлить победную серию над «Нефтехимиком»

Гости не обыгрывали «ястребов» с 2017-го.

Сегодня, 1 ноября, на «G-Drive Арене» состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Омский «Авангард» примет нижнекамский «Нефтехимик». 

Гости не побеждали омичей почти восемь лет. Последняя победа «Нефтехимика» на льду «Авангарда» датируется декабрем 2017 года, когда команда играла на «Арене Омск». Ни в Балашихе, ни после возвращения «ястребов» домой нижнекамцы не смогли одержать победу в гостевых матчах. 

Смогут ли «ястребы» продлить победную серию, станет известно сегодня вечером. Начало игры в 19:30 по омскому времени.

hawk.ru

