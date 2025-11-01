Омск-Информ
·Общество

Омичам запретили выгуливать гусей на Любинском проспекте

За выгул домашней птицы в парках, скверах, на придомовых территориях и в других местах общего пользования выпишут немалый штраф.

Депутат Омского горсовета Алексей Провозин предложил дополнить п. 10 ст. 125 городских правил благоустройства. Действующий сейчас запрет на выгул скота в черте города собираются дополнить домашней птицей.

Как пояснил депутат, ему регулярно приходят обращения жителей, обеспокоенных разведением сельскохозяйственных животных в пределах города. По их инициативе выгул пернатых запретят в парках, скверах, на придомовых территориях и других местах общего пользования.

Штраф за игнорирование правил и выгул пернатых составит от 2000 рублей.

