Эксперт раскрыл, какие ошибки для здоровья омичи делают за завтраком

Некоторые привычки во время завтрака могут нарушить работу пищеварения. Об этом рассказал американский гастроэнтеролог Саурабх Сети изданию Daily Mail.
По словам специалиста, самая серьезная ошибка – вовсе отказываться от завтрака. Врач отметил, что длительные перерывы между приемами пищи повышают риск развития ожирения, диабета второго типа и гипертонии. Кроме того, из-за замедления работы кишечника могут возникать вздутие, запоры и боли в животе.
Эксперт также посоветовал отказаться от привычки пить кофе на голодный желудок, поскольку это может вызвать изжогу. По его словам, лучше начать утро со стакана воды, затем перекусить чем-то легким и только после этого позволить себе чашку кофе и полноценный завтрак.
Сети отметил, что утренний рацион должен быть сбалансированным и включать белок. Например, яйца, а также углеводы и клетчатку, которыми богата овсянка. Врач посоветовал добавлять к завтраку семена или немного орехов. При этом, по его словам, сладкие кукурузные хлопья – не лучший выбор, а фруктовыми соками не стоит увлекаться из-за высокого содержания сахара и низкой пищевой ценности.
Наконец, эксперт напомнил, что завтракать следует спокойно, не торопясь и не на ходу. По его словам, спешка во время еды мешает нормальному пищеварению и снижает способность организма усваивать питательные вещества.