Тепло закончилось: Омскую область накроют снег и метель

Синоптики предупредили о гололедице и снежных заносах.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 1 ноября, в Омске и регионе ожидается резкое ухудшение погоды.

Днем температура воздуха установится в районе +2…+7 °C. Ожидается облачная погода с прояснениями. Также ожидаются дожди, переходящие в снег. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, местами пройдет метель. Ветер западный, северо-западный 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В ночь на воскресенье, 2 ноября, температура установится в районе –4…+1 °C, при прояснении может опуститься до −9 °C. Местами пройдет небольшой снег, возможна метель. На дорогах прогнозируются снежные заносы и гололедица. Ветер сохранится западного и северо-западного направления, до 12 м/с, в отдельных районах – с порывами до 15 м/с.

Алексей Новиков