Застройщик Северного обхода Омска спустя год поменял адрес

Компания отказалась от питерского адреса регистрации.
Сергей Мельников

Компания «ИНФРАГЧП-А», которая строит Северный обход Омска, сменила юридический адрес. По данным портала «СуперОмск», фирма переехала из Санкт-Петербурга обратно в Омск.

Напомним, ООО «ИнфраГЧП-А» основано в мае 2021 года. До октября 2024 года структура была зарегистрирована в Омске, а после – в Санкт-Петербурге. В начале октября 2025 года налоговая служба выявила факт предоставления недостоверных сведений о юридическом адресе. Однако подробности неизвестны.

Ранее сообщалось о старте строительства Северного обхода. Это будет дорога протяженностью 67 км, с пятью транспортными развязками, двумя мостами и 19-ю путепроводами.

Завершение строительства планируется в 2028 году.

