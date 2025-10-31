Омск-Информ
Царскую пушку в центре Омска отремонтируют к «маленькому» юбилею города

Перед этим пушку обследуют, чтобы понять, в каком она состоянии.

Омские власти решили привести в порядок пушку, которая располагается на стрелке Оми и Иртыша у речного вокзала. Как сообщил мэр Сергей Шелест, этот символ должен иметь пристойный вид к 310-летию, которое город отпразднует в 2026 году.

– До конца года специалисты отдела по сохранению объектов культурного наследия Омской крепости обследуют памятник. Будет подготовлена проектно-сметная документация и выполнены необходимые ремонтно-реставрационные работы, – написал мэр в своем Telegram-канале.

Отметим, что пушка не оригинальная, а копия 12-фунтового крепостного орудия. Она также не входит в реестр объектов культурного наследия. Это памятный знак, установленный в 1996 году. Он символизирует героическое прошлое первых исследователей и основателей Омской крепости.

