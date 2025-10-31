Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В небе над Омском произошел инцидент с самолетом

В воздушное судно врезалась птица.

В минувший вторник, 28 октября, при заходе на посадку в омском аэропорту самолет столкнулся с птицей. По данным Ространснадзора, это произошло в 4:07 на высоте 180 футов.

– При послеполетном осмотре обнаружены следы от столкновения с птицей на обтекателе метеорадара воздушного судна, – говорится в результатах проверки.

Как сообщает «СуперОмск», после инцидента Ространснадзор провел проверку и выявил нарушения Федеральных авиационных правил, касающихся организации орнитологического обеспечения полетов. ОАО «Омский аэропорт выдано предостережение о необходимости соблюдения этих правил.

5156
·Происшествия

В небе над Омском произошел инцидент с самолетом

В воздушное судно врезалась птица.
omskinform.ru

В минувший вторник, 28 октября, при заходе на посадку в омском аэропорту самолет столкнулся с птицей. По данным Ространснадзора, это произошло в 4:07 на высоте 180 футов.

– При послеполетном осмотре обнаружены следы от столкновения с птицей на обтекателе метеорадара воздушного судна, – говорится в результатах проверки.

Как сообщает «СуперОмск», после инцидента Ространснадзор провел проверку и выявил нарушения Федеральных авиационных правил, касающихся организации орнитологического обеспечения полетов. ОАО «Омский аэропорт выдано предостережение о необходимости соблюдения этих правил.

5156