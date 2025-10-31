Самому младшему 3 года: сколько в Омской области миллионеров

Большинство среди них мужчины.

По данным налоговой службы, 36 223 жителя Омской области задекларировали доходы за 2024 год, которые превышают 1 млн рублей. Отметим, что их число увеличилось по сравнению с предыдущим годом, когда их было 35 336.

Отметим, что среди миллионеров более 21 тыс. мужчин и 14 тыс. женщин. Причем самому молодому из них всего 3 года.

Большинство миллионеров из Омска, но некоторые живут в районах области. Как сообщает «Город55», меньше всего миллионеров в Большеуковском районе.

Миллиардеров в регионе всего 21. Их число за год не изменилось. Из них 17 – мужчины. Самому молодому миллиардеру 37 лет.