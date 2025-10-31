Ушел из жизни композитор, писавший много лет музыку для Омской драмы

Почти 20 лет композитор Игорь Есипович служил заведующим музыкальной частью Омской драмы, а после переезда в Ярославль продолжал писать музыку для спектаклей «академиков».

Омский государственный академический театр драмы

Сегодня, 31 октября 2025 года, стало известно о кончине композитора Игоря Марковича Есиповича.

Игорь Есипович родился 12 августа 1968 года в Омске в семье музыкантов. С 1992 по 2009 год он служил заведующим музыкальной частью в Омском академическом театре драмы. В этот период им создана музыка и музыкальное оформление ко многим спектаклям театра.

В 2009 году Игорь Маркович был приглашен в Ярославль на должность заведующего музыкальной частью Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова, но все последние годы сотрудничал с Омской драмой в качестве композитора. Им написана музыка к спектаклям «Без ангела», «Дорогая Памела», «Леди Макбет Мценского уезда», «Лес», «На всякого мудреца довольно простоты», «Сирано де Бержерак» и другим.

Коллектив Омского академического театра драмы выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Марковича Есиповича. Светлая память о прекрасном, талантливом, добром, отзывчивом человеке Игоре Есиповиче сохранится в сердцах всех, кто его знал.