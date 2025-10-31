Омск-Информ
«Авангард» отправит нападающего Леуку «на растерзание» болельщикам

Форвард будет раздавать автографы перед игрой с «Нефтехимиком».

Завтра в Омске планируется автограф-сессия 22-летнего нападающего «Авангарда» Павла Леуки. Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, мероприятие состоится перед матчем на «G-Drive Арене».

– Отдаем болельщикам на растерзание молодого талантливого нападающего Павла Леуку. Он будет ждать вас в ЭКСПО в 18:10, – сообщает клуб.

Напомним, завтра «Авангард» играет с «Нефтехимиком». Матч начнется в 19:30. Леука, вероятно, играть не будет. Он еще не восстановился после травмы, полученной в начале месяца на тренировке.

