В Омской области ушла из жизни опытная судья

В среду, 29 октября, в Омской области умерла судья Калачинского городского суда Омской области в отставке Дина Дегтярева. Об этом сообщили в Калачинском городском суде.

Дегтярева окончила Свердловский юридический институт им. Р. А. Руденко. Работала судьей в Горьковском районе с 1987 года по октябрь 1990 года. В 1990 году была назначена судьей Калачинского городского суда Омской области. В январе 1999 года судья вышла в отставку.

Она ушла на 88-м году жизни. Прощание с прахом Дины Дегтяревой пройдет в воскресенье, 2 ноября, в 12:00 в поселке Береговой Омского района.