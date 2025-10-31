Омск-Информ
·Происшествия

Работал среди ночи: в Омской области погиб тракторист

За несчастье может ответить его работодатель.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда в Омской области. Причиной стал несчастный случай.

Вчера, 30 октября, в поле около деревни Волотовки Русско-Полянского района погиб 62-летний тракторист. По данным СК, ночью он ремонтировал зерноуборочную жатку, в процессе получил травму, от которой и скончался.

Следователи уже осмотрели место происшествия, а теперь допрашивают сотрудников крестьянского (фермерского) хозяйства, где работал тракторист. Виновников трагедии ищут.

