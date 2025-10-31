Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Двое жителей Омской области героически погибли на СВО

Один получил медаль, а второй – орден.

Двое военнослужащих из Русско-Полянского района Омской области, Медет Амренов и Ерлан Умурзаков, погибли на СВО. Как сообщили в районной администрации, оба получили награды посмертно.

Медет Амренов награжден медалью «За отвагу», которую вручили его дочери и матери.

Мать Ерлана Умурзакова получила орден Мужества своего сына.

О прощании с военнослужащими не сообщалось.

1076
·Общество

Двое жителей Омской области героически погибли на СВО

Один получил медаль, а второй – орден.
vk.com

Двое военнослужащих из Русско-Полянского района Омской области, Медет Амренов и Ерлан Умурзаков, погибли на СВО. Как сообщили в районной администрации, оба получили награды посмертно.

Медет Амренов награжден медалью «За отвагу», которую вручили его дочери и матери.

vk.com

Мать Ерлана Умурзакова получила орден Мужества своего сына.

vk.com

О прощании с военнослужащими не сообщалось.

1076