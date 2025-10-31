В Омской области «Новые люди» требуют навести порядок в работе общественного транспорта

Жители Омской области жалуются на срывы рейсов, опоздания и отмену маршрутов. Партия «Новые люди» настаивает на полном внедрении систем мониторинга, чтобы обеспечить прозрачность и контроль работы перевозчиков.

Проблемы с общественным транспортом в Омской области сохраняются уже не первый месяц. Несмотря на рост тарифов, качество услуг остаётся на прежнем уровне. По словам омичей, автобусы и маршрутки часто не приходят по расписанию, опаздывают на 20–30 минут, а вечерние рейсы нередко отменяются вовсе. Для многих горожан это стало серьёзным испытанием: школьники и студенты опаздывают на занятия, взрослые – на работу, а пенсионеры вынуждены подолгу ждать транспорт на холоде.

Одной из ключевых причин ситуации, по мнению представителей партии «Новые люди», является отсутствие полноценного контроля за движением транспорта. Сегодня в Омске система геомониторинга установлена только на муниципальных маршрутах, в то время как частные перевозчики по-прежнему работают без ГЛОНАСС-трекеров. Это делает невозможным оперативный контроль и анализ соблюдения расписания.

29 октября члены и сторонники партии провели проверку работы общественного транспорта и пообщались с пассажирами. Результаты показали, что сбои и отмены рейсов носят системный характер не только в Омске, но и в районах области. Жители зачастую не могут узнать, когда прибудет автобус, а органы власти – отследить выполнение рейсов.

– Часть муниципального транспорта работает подконтрольно, а частники – как хотят, – подчеркнул депутат, руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Омской области Илья Смирнов. – Когда речь идёт о базовых потребностях тысяч жителей, поездка не должна превращаться в лотерею. Правила обязаны быть едиными для всех, а люди — точно знать, когда приедет автобус.

Партия выступила с предложением установить систему мониторинга на весь общественный транспорт региона – оснастить автобусы и маршрутки ГЛОНАСС-трекерами и разместить электронные табло с актуальной информацией на ключевых остановках.

– Мы предлагаем внедрить единую систему контроля за движением транспорта, которая будет работать для всех перевозчиков без исключения, – заявил Илья Смирнов. – ГЛОНАСС-трекеры должны стать обязательным требованием для всех, кто работает на пассажирских перевозках. Отказ от установки оборудования должен расцениваться как невыполнение условий контракта и вести к безусловному отстранению от перевозок за систематический срыв рейсов.

Партия также направит обращения в органы местного самоуправления с предложением актуализировать расписание рейсов в соответствии с фактическим временем движения, провести проверку качества обслуживания и внедрить системы мониторинга на всех маршрутах.

По словам представителей «Новых людей», работа в этом направлении продолжится. Планируется вести постоянный общественный контроль и вырабатывать решения, которые помогут обеспечить стабильную и безопасную транспортную систему для жителей региона.