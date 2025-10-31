В Омской области простились с погибшим на СВО многодетным отцом

Он погиб на 51-м году жизни.

Единая Россия Москаленское МО

В Омской области простились с погибшим на СВО Владимиром Елькиным. Об этом сообщили в Москаленском местном отделении партии «Единая Россия».

Владимир родился в селе Гаркушино Москаленского района Омской области. В 7-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в село Тумановка, где пошел в школу. По окончании школы, после 9-го класса, пошел работать в колхоз, в котором трудился его отец. После работал в сфере строительства, в 1994 году ушел в армию, служил в Хабаровске. Через три года Владимир женился.

В январе этого года Владимир Елькин заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Службу проходил в Стаханове, ЛНР, на должности механика-водителя роты обеспечения парашютно-десантного батальона. В марте был ранен, а после ранения проходил службу на Бахмутском направлении.

В октябре Владимир ушел на боевое задание на Херсонском направлении. В ходе переправы через Днепр боец погиб.

За заслуги перед Отечеством Владимир Елькин был награжден медалью «За храбрость» 2 степени. У него осталось трое детей и четверо внуков. Он погиб на 51-м году жизни.

Прощание с бойцом прошло сегодня, 31 октября. В последний путь с воинскими почестями Елькина проводили сотрудники ОМВД России по Москаленскому району и Сибирское казачье войско.