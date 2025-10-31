Шелест рассказал о конкурсе среди омских озеленителей

Работники городских служб высаживали кусты, создавали живую изгородь и проходили письменное тестирование.

Сергей Сапоцкий

В Омске прошёл конкурс профессионального мастерства среди работников городских служб озеленения. Участники высадили более 3,5 тысячи кустов кизильника вдоль проспекта Маркса.

На старт конкурса вышли семь подразделений Управления дорожного хозяйства и благоустройства – по семь человек в каждом. В практическом этапе специалисты выполняли все этапы создания живой изгороди: от уборки территории и планировки до посадки кустарников и полива.

– Первый этап позволил проверить знания технологии устройства и содержания кустарников в живых изгородях и массивах, – отметил мэр Омска Сергей Шелест. – Соревнования проходили на скорость и оценивались по нескольким критериям, включая подготовку территории, разбивку участка и итоговое состояние посадок.

Вдоль проспекта Маркса конкурсантам удалось создать шестирядную живую изгородь из 3,5 тысячи кустов кизильника. Позже на этом участке планируется высадить новые деревья.

Второй этап конкурса включал письменное тестирование – участники отвечали на 18 вопросов о типах кустарников, принципах подбора растений, пылезащитных функциях зелёных насаждений и сроках посадки.

Победителей определят 5 ноября после проверки тестовых заданий.