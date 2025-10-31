Омск-Информ
В Омске появится новая парковка в самом центре

Департамент архитектуры проведет аукцион на участок площадью 384 «квадрата».

В Ленинском округе Омска планируют открыть новую площадку для парковки рядом с трехэтажным зданием по адресу: Красный переулок, 6. Земельный участок площадью 384 кв. м планируют передать в аренду – соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Шелест.

Департамент архитектуры и градостроительства проведет аукцион на право заключения договора, а победитель должен обустроить на территории парковку для автомобилей.

Точная дата проведения аукциона пока не определена.

Алексей Новиков