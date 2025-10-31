Машина всмятку: омичка погибла в страшном ДТП

Водители доставлены в больницу.

МВД по Республике Алтай

В Майминском районе Республики Алтай утром 31 октября на дороге возле села Рыбалка произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей.

По данным правоохранителей, 40-летний житель Омской области, управляющий автомобилем «Сузуки», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулем которого находилась 68-летняя женщина из Алтайского края.

В результате аварии на месте скончалась 43-летняя пассажирка автомобиля «Сузуки», уроженка Омской области. Водители обеих машин с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

Правоохранители проводят проверку для выяснения всех обстоятельств и причин столкновения.