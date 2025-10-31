В центре Омска за миллионы отреставрировали давно закрытый полицейский участок

После двухмесячного ремонта здесь обновили оборудование, мебель и входную зону.

Сегодня, 31 октября, в самом центре Омска, на улице Косарева, вновь открылся участковый пункт полиции № 1. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, что пять лет назад пункт в многоэтажке закрыли из-за плохого состояния здания.

– Ремонт длился два месяца. Подрядчик произвел внутренние работы с заменой дверей, окон, электрического и сантехнического оборудования. Снаружи появилась новая входная зона, отремонтирован цоколь. Кроме ремонта, сотрудники УМВД получили новую оргтехнику, узкоспециальное оборудование и мебель, – заявил мэр.

На работы потратили около двух миллионов рублей. Пункт обслуживает территорию с 66 многоэтажными и 35 частными домами.

Кроме жилого сектора, участковые контролируют важные для Омска объекты: Свято-Успенский и Воскресенский соборы, театр драмы, музеи Врубеля и Достоевского, «Омскую крепость», Органный зал филармонии и несколько торговых центров.