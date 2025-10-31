В армию из Омска отправили новую партию новобранцев

Всего этой осенью отдавать долг родине пойдут более 2600 жителей региона.

Сегодня в Омске состоялась торжественная отправка призывников на военную службу. На базе областного пункта Военного комиссариата Омской области собрались 83 новобранца. Из них 68 направятся в железнодорожные войска, а 15 – в сухопутные.

Военный комиссар Омского региона, полковник Вячеслав Верхоланцев вновь заявил, что солдаты-срочники не будут участвовать в специальной военной операции и в зону боевых действий их не отправят.

– География их службы обширна – от Архангельска до Севастополя, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, – передает слова Верхоланцева «ОмскРегион».

Напомним, с 1 октября в Омской области, согласно указу президента РФ и приказу министра обороны, начался осенний призыв. В армию планируют отправить более 2600 новобранцев. Однако пока на службу уехали только 800 человек.