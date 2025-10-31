Стало известно, когда омским дольщикам выплатят компенсации вместо квартир

Власти решат проблему тех, кто не получил квартиры в здании на Герцена.

Константин Ткачев

Обманутые омские дольщики, которые не дождались квартир в многоэтажке на Герцена, 11, получат компенсации до конца 2025 года. Об этом заявил министр строительства и архитектуры Омской области Александр Рашко.

– До конца года планируется восстановление прав дольщиков дома на Герцена, 11, с помощью привлеченного инвестора, – сообщил Рашко.

Инвестором стал Специализированный застройщик «КНЗ-З». Взамен компания получит участок под застройку на улице Завертяева. А недостроенный дом на Герцена снесут.

Напомним, многоэтажку начали строить в 2006 году и планировали сдать в 2009-м. Генподрядчиком была компания ООО «Регион», а застройщиком – «Сибнефтесбыт». Деньги с пайщиков собирал ЖСК «Центральный». Вскоре строительство остановилось. В 2012 году завершить проект попыталась Строительная компания «МК-С».

В 2015 году правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве на «неустановленное лицо», которое от имени застройщика ЖСК «Центральный-2» собрало 22 млн рублей с 18 пайщиков. Однако число реальных дольщиков, по разным данным, составляет от 171 до 182.